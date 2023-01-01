В тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Испании остановить фашистов не удалось, но советские добровольцы готовы попробовать снова, на этот раз в Греции. Для того чтобы история пошла по иному пути, не нужен попаданец с ноутбуком. Один человек задержался в пути, другой в нужное время высказал умную идею. Третий умер на три месяца ран�ьше.



В тени сгоревшего кипариса слушать на видеосервисе Wink.