В тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин
Wink
Аудиокниги
В тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин

В тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези977 мин16+

Сюжет

В Испании остановить фашистов не удалось, но советские добровольцы готовы попробовать снова, на этот раз в Греции. Для того чтобы история пошла по иному пути, не нужен попаданец с ноутбуком. Один человек задержался в пути, другой в нужное время высказал умную идею. Третий умер на три месяца раньше.

В тени сгоревшего кипариса слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг