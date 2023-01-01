WinkАудиокнигиВ тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин
В тени сгоревшего кипариса. Николай Инодин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези977 мин16+
Сюжет
В Испании остановить фашистов не удалось, но советские добровольцы готовы попробовать снова, на этот раз в Греции. Для того чтобы история пошла по иному пути, не нужен попаданец с ноутбуком. Один человек задержался в пути, другой в нужное время высказал умную идею. Третий умер на три месяца ран�ьше.
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