В Стране невыученных уроков. Продолжение. Лия Гераскина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию два продолжения замечательной фантастической повести Лии Гераскиной «В Стране невыученных уроков» о смешных и поучительных приключениях мальчика Вити Перестукина и его кота Кузи в стране, путь в которую ведeт только через страницы школьных учебников. На этот раз всe начинается с того, что двоечниками становятся Витины друзья-одноклассники Люся Карандашкина и Женя Семeнов… И третье путешествие Вити Перестукина и его друзей – Кати Пятeркиной, пса Рекса и попугая Жако – в удивительную Страну невыученных уроков полно увлекательных приключений. Герои попадают в разные исторические эпохи, где Данте Алигьери, Робин Гуд, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Джордано Бруно и другие реальные исторические персонажи убеждают Катю Пятeркину в необходимости хорошо учиться.



В Стране невыученных уроков слушать на видеосервисе Wink.