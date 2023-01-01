В стране невыученных уроков. Лия Гераскина (книга, 2020) слушать онлайн
5.22020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература158 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию замечательную фантастическую повесть Лии Гераскиной «В Стране невыученных уроков» о смешных и поучительных приключениях мальчика Вити Перестукина и его кота Кузи в стране, путь в которую ведёт только через страницы школьных учебников. Лентяй и двоечник Перестукин не желает учиться, а хочет приключений. Однажды его желание сбывается – его собственные школьные учебники отправляют Виктора в Страну невыученных уроков, но ставят условие: если он не справится с трудностями и опасностями, которые его ожидают в пути, то останется в этой стране навсегда.
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