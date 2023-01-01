В стране невыученных уроков. Лия Гераскина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На долю лентяя и двоечника Вити Перестукина выпадают невероятные приключения и тяжелые испытания в Стране невыученных уроков, где он встречает все свои двойки, невыполненные задания и ошибки, например, хищную корову, летающего кенгуру, полтора землекопа. Чтобы выбраться из волшебной страны, �Вите придется решить все задачи. А поможет ему в этом его верный друг, кот Кузя…



В стране невыученных уроков слушать на видеосервисе Wink.