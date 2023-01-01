В стране невыученных уроков и другие сказочные повести. Лия Гераскина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты не бывал в Стране невыученных уроков, значит, ты молодец, значит, ты никогда не получал в один день сразу пять двоек. А вот неуч и лентяй Витя Перестукин попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками. Кроме этой, очень веселой, но поучительной истории, в сборник также вошли повести: «Хрустальд и Катринка», «Волшебная лампа», «Чур не перебивать, или Как Иван и Настя нашли свое счастье» и «Сказка о верности».



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