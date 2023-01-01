В списках не значился. Борис Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Вр�емя не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат…



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