В поисках окончательного мужчины. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

Главная героина романа – умная и привлекательная, острая на язык и точная в оценках не юная, но еще довольно молодая женщина Ольга. Все обязательные правила жизни ею выполнены: институт окончен, бесконечно неподвижное при всех возможных потрясениях место в НИИ выхлопотано, вот только с женским счастьем как-то не сложилось. Федор, Юрий Петрович, Кулибин… Сколько их было щедрых и жадных, внимательных и равнодушных… И ведь с каждым из них казалось, что вот этот то точно он, тот самый, единственный и неповторимый, с которым теперь навсегда, до последнего вздоха. Но нет, что-то опять не склеивалось и Ольга снова отправлялась на поиски своего окончательного мужчины. Удастся ли героине найти свой идеал и ждет ли эту историю хэппи энд узнаете из аудиокниги «В поисках идеального мужчины» в исполнении Евгении Добровольской. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Галины Щербаковой: «Скелет в шкафу», «Трем девушкам кануть», «Вам и не снилось», «История в стиле РЭП», «Актриса и милиционер».



В поисках окончательного мужчины слушать на видеосервисе Wink.