В погоне за русским языком: заметки пользователя. Невероятные истории из жизни букв, слов и выражений. Елена Первушина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из книги известной российской писательницы Елены Первушиной, посвященной на этот раз русскому языку «с точки зрения пользователя», вы узнаете о том, как ясно и недвусмысленно выразить свою мысль, не допустив неточностей, об ошибках, которые часто совершают как дети, так и взрослые, и о том, как их можно избежать. Об истории слов, которая помогает понять их правописание и. т. д. Книга рассчитана на тех, кто интересуется родным языком и испытывает потребность научиться ясно и грамотно выражать свои мысли.



В погоне за русским языком: заметки пользователя слушать на видеосервисе Wink.