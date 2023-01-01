В одно касание. Стефани Арчер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ РОМАНОВ ЛИЗ ТОМФОРД Джейми Штрахйер сварливый, но при этом очень горячий хоккеист НХЛ. А мне очень нужно получить должность его ассистентки, ведь это отлично поспособствует моей карьере. Вот только я забыла упомянуть, что была влюблена в него в старшей школе. У Джейми по-прежнему огромное самомнение: он даже не узнал меня при первой встрече! Но ради такой работы я готова поддерживать профессиональные отношения, даже если Джейми Штрайхер потребует, чтобы я переехала к нему. «Я была влюблена в него в старшей школе. Это было сто лет назад. Я очень многому научилась с тех пор – главным образом тому, что нельзя встречаться с такими вот суперзвездами, хозяевами жизни».



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