В метре друг от друга. Рейчел Липпинкотт,Микки Дотри,Тобиас Иаконис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нашумевший роман, экранизация которого недавно вышла на экраны страны! В главной роли Коул Спраус. Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни…



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