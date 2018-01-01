В людях. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу «В людях» известной автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» знаменитого русского писателя Максима Горького. Максим Горький «В людях» описывает свое становление, как личности, тяжелую жизнь простого народа на Руси, несправедливость со стороны власть имущих и хозяев жизни. Изображая свои годы скитаний, когда, начиная с 11 лет, жизнь сталкивает молодого мальчишку с многочисленными жизненными тяготами и скитаниями, писатель также показывает свою тягу и стремление к знаниям и справедливости, которые он черпает в многочисленных встречах с талантливыми современниками, находящимися на обочине истории и не востребованными в той жизни, которую они обогнали на десятилетия. ©



В людях слушать на видеосервисе Wink.