WinkАудиокнигиВ лесах (часть вторая). Павел Мельников-Печерский
В лесах (часть вторая). Павел Мельников-Печерский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1021 мин12+
Сюжет
Манящие лесные дали Заволжья, скрывающие в своих урочищах раскольничьи скиты с их потаенной жизнью. Вольно текущая Волга… Настоящая, исконная, старозаветная Русь, буйная в веселье, безудержная в грехах, истовая в раскаянии. Всему здесь найдется место – и пьянству, и легкости нравов, и изуверс�тву. Но тем ярче живым, чистым блеском сияет настоящая любовь, подлинная вера, красота человеческой души.
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