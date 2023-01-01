В лесах (часть первая). Павел Мельников-Печерский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Манящие лесные дали Заволжья, скрывающие в своих урочищах раскольничьи скиты с их потаенной жизнью. Вольно текущая Волга… Настоящая, исконная, старозаветная Русь, буйная в веселье, безудержная в грехах, истовая в раскаянии. Всему здесь найдется место – и пьянству, и легкости нравов, и изуверс�тву. Но тем ярче живым, чистым блеском сияет настоящая любовь, подлинная вера, красота человеческой души.



В лесах (часть первая) слушать на видеосервисе Wink.