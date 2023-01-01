WinkАудиокнигиВ лабиринтах уха, горла и носа. Скрытые механизмы работы, неочевидные взаимосвязи и полезные знания, которые помогут «дотянуть» до визита к врачу. Ксения Клименко
В лабиринтах уха, горла и носа. Скрытые механизмы работы, неочевидные взаимосвязи и полезные знания, которые помогут «дотянуть» до визита к врачу. Ксения Клименко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература376 мин12+
Сюжет
Как работает ухо, горл и нос? Какие тайны заключает в себе эта триада? Самый известный российский врач, оториноларинголог-хирург Ксения Клименко легко и понятно объясняет функционирование ключевых органов, особенности нашего восприятия и секреты, которые таят эти вроде бы простые части нашего тела.
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