В круге первом. Александр Солженицын (книга, 2020) слушать онлайн

Первый вариант романа «В круге первом» был написан А.И. Солженицыным в 1955-1958 годы без какой-либо надежды на публикацию. В 1964 году Солженицын переделал роман, надеясь напечатать его легально. В новой редакции неприемлемые для цензуры места были изъяты или сглажены. Но даже в таком измененном виде роман напечатан не был и распространялся исключительно в самиздате. Как отдельное издание, в восстановленной первоначальной версии роман увидел свет лишь в 1990 году. Действие романа происходит в Москве в декабре 1949 года. Советский дипломат, служащий Министерства иностранных дел СССР, Иннокентий Володин звонит в посольство США и сообщает о том, что советской разведкой готовится похищение сведений, касающихся производства атомной бомбы. Работники МГБ, прослушивающие телефоны посольства, записывают разговор на магнитную ленту. Для установления личности звонившего запись передают в «шарашку» Марфино – секретный институт, где работают заключенные инженеры.



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