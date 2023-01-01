WinkАудиокнигиВ храме Солнца деревья золотые. Наталья Солнцева
В храме Солнца деревья золотые. Наталья Солнцева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы576 мин12+
Сюжет
Съемочная группа киностудии «Дебют» отправляется на Памир. Фильм будет сниматься в районе Язгулемского хребта, где прокладывают туннель. Подробностей никто не знает, все покрыто завесой тайны. Между тем в горах и в самом туннеле происходят необъяснимые явления. В их орбиту оказываются вовле�чены не только сотрудники киностудии, но и члены общины, ищущей в горах просветления, и строители, и бывший сотрудник сыскного агентства «Барс» Марат Калитин. Истоки загадочных событий обнаруживаются в Южной Америке, древней империи инков, поклоняющихся солнцу и обожествляющих золото.
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