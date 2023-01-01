В гостях у турок: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь. Николай Лейкин
Wink
Аудиокниги
В гостях у турок: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь. Николай Лейкин

В гостях у турок: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн

1900, Аудиокнига
Русская литература, Юмор994 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию рассказ о путешествии супругов Николая Ивановича и Глафиры Семeновны Ивановых за границу – в Константинополь, известный нынешним поколениям как Стамбул. Супруги, знакомые слушателям по книгам «Наши за границей», «Под южными небесами» и «Где зреют апельсины», в своих поездках постоянно попадают в уморительно смешные ситуации.

В гостях у турок: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг