В гостях у художников: занимательное путешествие. Евгения Ярцева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вне КЛАССНОЕ образование» – это аудиовизуальный проект для дошколят и младших школьников. «Вне КЛАССНОЕ образование» в увлекательной форме научит Вашего ребeнка не только лучше разбираться в музыке, живописи, рабочих, творческих и военных профессиях, ориентироваться в жизненных ситуациях и в отношениях между людьми, но и внесeт подспудный вклад в «воспитание души», сформирует шкалу мировоззренческих ценностей, необходимых каждому мыслящему человеку и, что самое главное, через проявленный ребeнком интерес к той или иной сфере деятельности, поможет правильно выбрать собственный жизненный путь, сформировать представление об окружающем мире и войти во взрослую жизнь сознательным гражданином. На диске представлено аудиовизуальное обозрение жизни и творчества художников с примерами их картин. Повествование изложено в увлекательной форме диалога. Программа одобрена Московским Институтом Открытого Образования. В проекте описаны биографии и показаны картины: Васнецова В. М., Билибина И. Я., Тропинина В. А., Кипренского О. А. Бонус – видеовариант рассказа.



В гостях у художников: занимательное путешествие слушать на видеосервисе Wink.