В дурном обществе. Владимир Короленко
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Детям
В дурном обществе. Владимир Короленко

В дурном обществе. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература181 мин6+

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Сюжет

Издание содержит повесть великого русского писателя и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко (1853 – 1921) «В дурном обществе». Произведение тематически связанно с повестью «Дети подземелья». Жизнь обитателей городского дна показана с большим сочувствием. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.

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