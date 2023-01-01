В дурном обществе. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит повесть великого русского писателя и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко (1853 – 1921) «В дурном обществе». Произведение тематически связанно с повестью «Дети подземелья». Жизнь обитателей городского дна показана с большим сочувствием. Произведение вклю�чено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



В дурном обществе слушать на видеосервисе Wink.