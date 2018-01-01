В дурном обществе. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «В дурном обществе» – повесть великого русского писателя и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко. В ней показывается, что жизнь многогранна и состоит не только из достатка, счастья и благоденствия. Детям предлагается в лице главного героя девятилетнего мальчика Васи прикоснуться к другой стороне жизни, где царит бедность, голод и безысходность. Увидеть, что волею судьбы оказаться на дне могут и хорошие люди, и даже дети. Повесть призывает людей быть отзывчивыми и милосердными. Произведение включено в школьную программу.» Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



В дурном обществе слушать на видеосервисе Wink.