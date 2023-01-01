В чем смысл истории. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История и связанные с ней воззрения были настолько важны для великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, что он посвятил им эпилог своего самого грандиозного произведения – романа «Война и мир». История, по его мнению, это не просто набор дат, фактов и событий – это процесс, бесконечный, меняющийся и сложно постижимый. «Рассматривая историю с общей точки зрения,– отмечал Лев Николаевич,– мы, несомненно, убеждены в предвечном законе, по которому совершаются события. Глядя с точки зрения личной, мы убеждены в противном». Предопределены ли действия исторических лиц? Что составляет сущность содержания и предмет истории? Что такое свобода и что такое несвобода? В чем заключается суть власти? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге.



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