В академию за хозяином Драконьего Края. Виктория Свободина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «В академию за хозяином Драконьего Края», первую в серии «Тайны Драконьего Края». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. –А-а-а! Простите меня, пожалуйста, магистр! Я не контролирую себя. –Что вы творите, адептка?! Не трогайте это… ладно, трогайте. –Я сейчас с собой справлюсь, магистр. Только поцелую вас, и все. Прошу прощения. Это моя сила хочет от вас ребенка, это не я. Но я уже приняла меры, не волнуйтесь. –Как, говорите, вас зовут, адептка? На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



В академию за хозяином Драконьего Края слушать на видеосервисе Wink.