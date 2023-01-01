Узники «Ямагири-Мару». Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«На каникулах после шестого класса каждый сам выбирал себе тему биологической практики. В маленьком коралловом домике биостанции на Гоголевском бульваре собрались все биологи». Алиса Селезнeва собралась посетить подводное кладбище затонувших японских кораблей, потопленных американскими �ВМС в начале 1944 года у атолла Моруту, и за сто пятьдесят с лишним лет превратившихся в рукотворные рифы. Пашка Гераскин, ведомый романтическими мечтами о затонувших вместе с кораблями сокровищах, вызывался составить ей компанию…



Узники «Ямагири-Мару» слушать на видеосервисе Wink.