Узники «Ямагири-Мару». Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика62 мин0+
Сюжет
«На каникулах после шестого класса каждый сам выбирал себе тему биологической практики. В маленьком коралловом домике биостанции на Гоголевском бульваре собрались все биологи». Алиса Селезнeва собралась посетить подводное кладбище затонувших японских кораблей, потопленных американскими �ВМС в начале 1944 года у атолла Моруту, и за сто пятьдесят с лишним лет превратившихся в рукотворные рифы. Пашка Гераскин, ведомый романтическими мечтами о затонувших вместе с кораблями сокровищах, вызывался составить ей компанию…
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