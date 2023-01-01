Уж послать так послать. Искусство общения с чудаками на букву «М». Марта Мэйси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как научиться выживать в «ядовитой» среде! К сожалению, в жизни каждого из нас был или есть человек, который отравляет нам жизнь – злобный, завистливый, всех презирающий и не уважающий, ко всему безразличный. После общения с ним вы чувствуете себя оскорбленным, утомленным, облитым грязью с ног до головы. И иначе как чудаком на букву «М» вы такого человека назвать не можете! Им может быть и наглый водитель, который подрезает вас на дороге, и коллега, превращающий любое совещание в выяснение отношений, и начальник-самодур, отпускающий колкие замечания, и продавец, хамящий покупателям, и нахал, влезающий вне очереди. Чудаки на букву «М» искренне убеждены, что красивее, богаче или хитрее других, поэтому им якобы многое позволено. На замечания других они не реагируют, потому окружающие для них – пустое место. Они наделяют сами себя особыми привилегиями и чувствуют себя неуязвимыми для осуждения. Из этой книги вы узнаете, как научиться выживать в «ядовитой» среде. Познакомитесь с разными типами этих кровососов, найдете их ахиллесову пяту, чтобы побольнее уколоть мерзавцев. И главное – научитесь с ними не только правильно бороться, но и избавляться от них раз и навсегда.



Уж послать так послать слушать на видеосервисе Wink.