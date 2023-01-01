Уйти, чтобы выжить. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Над Тортоном нависла угроза вторжения неприятельских войск. Один из крупнейших городов королевства Локхер замер в ужасе, заранее готовясь к грабежам и пожарам. И помощи ему ждать было неоткуда. Разве что из… нашего не слишком романтичного мира, где бандиты убили всех родных смертельно больного мальчишки. И мальчишке этому предстояло разделить участь многих беспризорников. Но судьба Володи Старинова совершила неожиданный поворот. Российским спецслужбам оказался необходим как раз такой, как он. Для него не пожалели ни дорогих лекарств, ни новейших методик боевой подготовки, ни сверхсекретной технологии перехода между мирами. И вот он уже не беспризорник Володя, а – князь Вольдемар, и спасение портового города Тортона в далеком королевстве Локхер зависит только от него.



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