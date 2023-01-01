Увидимся в августе. Габриэль Гарсиа Маркес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Габриэль Гарсия Маркес – лауреат Нобелевской премии, автор всемирно известных романов «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Осень патриарха». Бестселлер сезона – глубокий и чувственный роман о любви, самоопределении и жажде жизни! Стройная красивая брюнетка снимает номер в захудалой островной гостинице с видом на томную голубую лагуну. Днем она посещает могилу матери на вершине холма, а ближе к ночи развлекается в гостиничном баре под звуки сальсы и болеро. Она давно и счастливо замужем, но каждый год в один из дней августа переправляется на пароме на далекий остров, чтобы провести жаркую ночь со случайным любовником. Головокружительный, радостно чувственный роман «Увидимся в августе» – нежданный подарок от одного из величайших писателей, которых когда-либо знал мир.



Увидимся в августе слушать на видеосервисе Wink.