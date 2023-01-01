Уверенность в себе. Умение контролировать свою жизнь. Роб Янг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Эта книга вобрала в себя самое лучшее, что есть в когнитивной, спортивной и позитивной психологии, нейролингвистическом программировании и других научных направлениях, изучающих поведение человека. Ее автор, психолог и наставник доктор Роб Янг видит свою задачу в том, чтобы помочь своим читателям добиться устойчивой и глубокой уверенности в себе в любой ситуации. Второе издание этой книги-бестселлера, полностью переработанное и по содержанию, и по форме, включает больше приемов, а также несколько новых глав о том, как уверенно управлять конфликтами, уверенно заниматься своим здоровьем, уверенно вести себя на свидании и уверенно добиваться своих целей в жизни. Описанные в книге методы помогут вам очень быстро совладать с собой в непростых ситуациях. Усвоив уроки этой книги, вы сможете сделать свою жизнь такой, какой на самом деле хотели бы ее видеть.



Уверенность в себе слушать на видеосервисе Wink.