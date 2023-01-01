Уверенность в себе. Как повысить самооценку, преодолеть страхи и сомнения. Томас Чаморро-Премузик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Все не так, как кажется!» – вслед за кэрролловской Алисой воскликнет читатель этой книги. И будет прав. Психолог и университетский преподаватель Томас Чаморро-Премузик предлагает свежий взгляд на старую проблему преодоления неуверенности в себе и своих силах. Автор убедительно разоблачает заносчивую самоуверенность, которую общество пытается навязать в качестве эталона, и последовательно истолковывает все сомнения своих менее уверенных в себе читателей в их пользу. А как иначе, если столь ценимая большинством высокая самооценка способна заметно испортить жизнь, загубить здоровье и заставить всех тебя ненавидеть? В реальности именно неуверенность позволяет признать наши несовершенства, а значит, подталкивает к переменам, улучшению жизни и повышению компетентности – и в конечном счете приводит нас к успеху. Как проделать этот путь с наименьшими потерями, вы и узнаете в этой книге.



Уверенность в себе слушать на видеосервисе Wink.