Утро помещика. Лев Толстой (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Утро помещика» – автобиографический рассказ Толстого Л.Н. о том, как молодой князь Нехлюдов оставляет университет и перебирается жить в деревню с намерением облегчить жизнь своим крепостным. Тщетность его попыток наиболее точно объяснил Тургенев И.С.: «…пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения…»



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