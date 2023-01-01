Утраченный гримуар. Владимир Батаев,Робин Штенье (книга, 2020) слушать онлайн

«Утраченный гримуар» – фантастический роман Владимира Батаева и Робин Штенье, вторая книга цикла «Героев.net», LitRPG, юмористическое фэнтези, попаданцы. Война с топ-кланом всегда дело нешуточное. А уж если во главе стоит читер из числа бета-тестеров игры… Но непобедимых нет, даже если они топы. И на каждую силу найдeтся управа. Только без союзников в таком деле не обойтись. Магическая книга уникальных заклинаний тоже не повредит. А что из этого важнее – тут мнения могут разделиться. Конечно, лучше взять и то, и другое, а ещe побольше хлеба, желательно с маслом. Клану «Героев.net» предстоит прогуляться по вольным княжествам и данжам в поисках страниц утраченного гримуара. А по пятам идут принципиальный стражник и беспринципная убийца. Так что лучше шевелить ногами порезче, не то ведь догонят и добавят – мало не покажется.



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