Утопия. Томас Мор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Томас Мор – великий английский гуманист, писатель и государственный деятель XVI века. «Утопия» – самое знаменитое произведение Томаса Мора, в котором он описывает идеальное общество фантастического острова Утопия, политическое и экономическое устройство которого зиждется на всеобщем равенстве и коллективной собственности. Эта книга – не только талантливый роман, но и гениальное по своему замыслу произведение социалистической мысли – оказала огромное влияние на реформаторов последующих столетий, а ее автор признан основоположником утопического социализма. Само слово утопия (буквально – «нигдения», «несуществующее место») стало нарицательным и вошло в лексикон всех народов.



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