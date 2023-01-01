WinkАудиокнигиУтопия. Томас Мор
Утопия. Томас Мор (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Учебная и научная литература461 мин0+
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Сюжет
Томас Мор – великий английский гуманист, писатель и государственный деятель XVI века. «Утопия» – самое знаменитое произведение Томаса Мора, в котором он описывает идеальное общество фантастического острова Утопия, политическое и экономическое устройство которого зиждется на всеобщем равенстве и коллективной собственности. Эта книга – не только талантливый роман, но и гениальное по своему замыслу произведение социалистической мысли – оказала огромное влияние на реформаторов последующих столетий, а ее автор признан основоположником утопического социализма. Само слово утопия (буквально – «нигдения», «несуществующее место») стало нарицательным и вошло в лексикон всех народов.
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