Успокой меня. Стелла Грей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Потрясающая история о встречах и расставаниях и немного о любви Свежий воздух, живописная природа и шикарный мужчина в ковбойской шляпе на фоне заходящего солнца. О чем еще можно мечтать? Гарантирую, не об этом. Все потому, что в программе защиты свидетелей решили – самым лучшим выходом будет засунуть меня на Богом забытую ферму в качестве гувернантки для восьмилетнего ребенка. Вот только ребенку совсем не восемь лет, а мой наниматель порвет за свою милую Хлою любого, даже если это ее незадачливая няня.



Успокой меня слушать на видеосервисе Wink.