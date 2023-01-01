Успеть раньше смерти. Николай Леонов,Алексей Макеев
Wink
Аудиокниги
Успеть раньше смерти. Николай Леонов,Алексей Макеев

Успеть раньше смерти. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы396 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Хорошо гостить в российской глубинке у всемирно известного художника Булавина! Свежий сельский воздух, изысканный стол, хорошие напитки, беседы о высоком искусстве… Полковник Гуров о таком отдыхе и мечтать не мог. Но что вдруг случилось? Почему в усадьбе художника без видимой причины начали происходить странные, а порой необъяснимые и опасные события? Загадочные тени в саду, каменное надгробье на кладбище с высеченным на нем именем художника Булавина – это только первые следы чьей-то нехорошей шутки. Отважному полковнику из МУРа еще не приходилось сталкиваться с бесплотной нечистью, и все же он отлично знает, что у всякой нечисти – самое земное происхождение…

Успеть раньше смерти слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детективы
Время
396 мин / 06:36

Рейтинг