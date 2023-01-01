Успеть повернуть на Лагиш. Александр Усовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Изначально писалось философское эссе о смысле жизни – но получилось то, что получилось. Я попрошу читателя не судить строго мою работу – книге этой уже двадцать лет от роду, писалась она, страшно сказать, ещe в прошлом веке, отсюда и еe персонажи, выглядящие сегодня несколько архаично. Но зато описаны они с натуры – автору довелось некоторое время провести рядом с прообразами будущих героев книги, вдумчиво вникая в их дела и заботы. Посему та часть книги, что описывает реалии конца прошлого века – документально достоверна, автор готов за это поручится всем своим будущим гонораром. Что же касается той части книги, которая повествует о делах куда более давних – то просвещенный читатель, знакомый с историей японской агрессии в Юго-Восточной Азии, разочарованно хмыкнет и пожмeт плечами. К счастью для автора, таких читателей нынче крайне мало, а скоро вообще не будет… Читайте книги, друзья мои! Иногда это бывает чертовски занимательно!



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