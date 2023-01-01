Успеть. Диана Мартос (книга, 2020) слушать онлайн

«Успеть» – книга, которая согреет и успокоит вас, подобно чашке травяного чая. Которая исцелит разбитые сердца и познакомит со множеством чудесных людей. Которая проведет читателей/слушателей через четыре времени года, таких разных, но одинаково значимых. Лиричная поэзия осеннего Петербурга, з�имняя тишина русской деревни, красное солнце итальянской весны и жаркое лето со вкусом яблочного пирога – окунитесь в уникальную атмосферу книги Дианы Мартос, способной перевернуть ваши представления о жизни.



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