Успеть. Диана Мартос
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Успеть. Диана Мартос

Успеть. Диана Мартос (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза194 мин16+

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О книге

«Успеть» – книга, которая согреет и успокоит вас, подобно чашке травяного чая. Которая исцелит разбитые сердца и познакомит со множеством чудесных людей. Которая проведет читателей/слушателей через четыре времени года, таких разных, но одинаково значимых. Лиричная поэзия осеннего Петербурга, зимняя тишина русской деревни, красное солнце итальянской весны и жаркое лето со вкусом яблочного пирога – окунитесь в уникальную атмосферу книги Дианы Мартос, способной перевернуть ваши представления о жизни.

Успеть слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза
Время
194 мин / 03:14

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