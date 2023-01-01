Успех в бизнесе? Это просто!. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию книгу Юрия Викторовича Щербатых – заведующего кафедрой общей психологии Воронежского филиала Московского Гуманитарно-Экономического института, доктора биологических наук, профессора. В этой книге мало теории, зато в ней приведен практический опыт наиболее выдающихся бизнесменов нашего времени, добившихся реального успеха. У всех предпринимателей общие алгоритмы движения к богатству и славе, все они прошли через несколько важных этапов. Вы сможете повторить их успех, если сделаете то же самое, но в своей области: определите стратегическую цель, выберете оптимальное направление в бизнесе, правильно организуете работу бизнес-процессов на предприятии. Слушайте эту книгу, и вы добьетесь успеха!



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