Ускользающий мир. Марина Ефиминюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Влюбиться в очаровательного злодея… Романтично? Любовь злодея опасна. Не стоит открывать ему двери, если они ведут в другой, жестокий мир, полный дождей и людей, похожих на потерянные тени. Женя не подозревала, как обернется ее жизнь, когда в одно прекрасное утро, обещающее стать обыкновенным, �в своей кровати она обнаружила смертельно раненного незнакомца. Чтобы остаться в живых, ей придется пройти огонь, воду и… найти параллельный мир, ловко ускользающий из ее рук.



Ускользающий мир слушать на видеосервисе Wink.