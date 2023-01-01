Ушел в сторону моря. Тайна проекта WH. Алексей Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу по произведениям Алексея Ростовцева (1934–2013) – полковника в отставке, прослужившего в советской разведке четверть века, из них шестнадцать лет – за рубежом, писателя, автора многих книг и публикаций, члена Союза писателей России.



Ушел в сторону моря слушать на видеосервисе Wink.