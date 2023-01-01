WinkАудиокнигиУшел в сторону моря. Тайна проекта WH. Алексей Ростовцев
Ушел в сторону моря. Тайна проекта WH. Алексей Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Детективы677 мин12+
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Сюжет
Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу по произведениям Алексея Ростовцева (1934–2013) – полковника в отставке, прослужившего в советской разведке четверть века, из них шестнадцать лет – за рубежом, писателя, автора многих книг и публикаций, члена Союза писателей России.
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