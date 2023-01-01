Ушебти. Александр Асмолов
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Ушебти. Александр Асмолов

Ушебти. Александр Асмолов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения788 мин16+

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О книге

Дословно Ушебти обозначают маленькие статуэтки, которые раньше египтяне клали в большом ящике вместе с саркофагом богатого покойника и его утварью в погребальную камеру. Это были фигурки слуг, которые, по представлениям древних людей, должны были выполнять за своего хозяина в ином мире всю необходимую работу. В переносном смысле Ушебти называют человека, чьe сознание подчинено воле другого. Героиня романа узнала об этом слишком поздно. То, что секреты воздействия на психику и сексуальность человека, спрятанные в тантре, одной из мистических ветвей йоги, не всегда используются с добрыми намерениями, для многих так и осталось тайной.

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Жанр
Любовные романы, Приключения
Время
788 мин / 13:08

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