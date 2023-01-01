Ущелье Самарья, в следующий вторник. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Софи – личный помощник большого босса в Компании океанских перевозок. Лидия – манекенщица в модном ателье. Валери – студентка Университета Люнденвика. Три подруги вместе отправляются в отпуск на Крит. но приключения начинаются еще до отправления дирижабля. Странный маг, который сперва выручает девушек в неприятной ситуации, а потом в темном переулке вытаскивает что-то из чужого кармана… Археолог, разгадывающий тайну Фестского диска… Молодой человек на яхте, непременно желающий поближе познакомиться… Да и в Люнденвике тем временем неспокойно: история великосветского шантажиста приводит к серии убийств, а глава городской стражи сбивается с ног, ища связь между преступлениями.



Ущелье Самарья, в следующий вторник слушать на видеосервисе Wink.