WinkАудиокнигиУроки семейной мудрости от монаха, который продал свой «Феррари». Робин Шарма
Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой «Феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология404 мин12+
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Сюжет
Кто не мечтает о счастливом браке? Кто не желает счастья своим детям? Но мало кто знает, как сделать семейную жизнь по-настоящему свободной, яркой и насыщенной. В этой удивительной аудиокниге Робин Шарма открывает очень важный секрет семейного счастья: каждый из членов семьи должен развивать и совершенствовать, прежде всего, самого себя! Описанные в этой аудиокниге универсальные принципы, упражнения, практики помогут построить действительно счастливую семью, в которой хорошо, радостно и уютно всем ее членам, а также воспитать своих детей в духе свободы, созидания и творчества.
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