Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой «Феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто не мечтает о счастливом браке? Кто не желает счастья своим детям? Но мало кто знает, как сделать семейную жизнь по-настоящему свободной, яркой и насыщенной. В этой удивительной аудиокниге Робин Шарма открывает очень важный секрет семейного счастья: каждый из членов семьи должен развивать и совершенствовать, прежде всего, самого себя! Описанные в этой аудиокниге универсальные принципы, упражнения, практики помогут построить действительно счастливую семью, в которой хорошо, радостно и уютно всем ее членам, а также воспитать своих детей в духе свободы, созидания и творчества.



Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой «Феррари» слушать на видеосервисе Wink.