WinkАудиокнигиУрок шестой: Как обыграть принца Хаоса. Елена Звездная
Урок шестой: Как обыграть принца Хаоса. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика678 мин16+
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О книге
Никогда не соглашайтесь работать в Службе Безопасности Империи! Никогда! А если вашему темному лорду все же удастся соблазнить вас этой идеей, будьте готовы к тому, что придется ниточка за ниточкой распутывать шестой по счету заговор против императора, разыгрывать незабываемое представление в �стенах Императорского банка с целью добычи информации, непременно присутствовать на свадьбе у гномов – ведь связи и правильную финансовую политику никто не отменял. Но самое главное – навестите вампиров, где вполне может выяснится, что по империи давно ходят слухи, будто ваш жених обручен с другой…
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