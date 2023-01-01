Урок шестой: Как обыграть принца Хаоса. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

Никогда не соглашайтесь работать в Службе Безопасности Империи! Никогда! А если вашему темному лорду все же удастся соблазнить вас этой идеей, будьте готовы к тому, что придется ниточка за ниточкой распутывать шестой по счету заговор против императора, разыгрывать незабываемое представление в �стенах Императорского банка с целью добычи информации, непременно присутствовать на свадьбе у гномов – ведь связи и правильную финансовую политику никто не отменял. Но самое главное – навестите вампиров, где вполне может выяснится, что по империи давно ходят слухи, будто ваш жених обручен с другой…



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