Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах. Елена Звездная
Wink
Аудиокниги
Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах. Елена Звездная

Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика575 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Никогда не разрывайте помолвку с темным лордом! Никогда! Ведь одного неосторожного взгляда будет достаточно, чтобы великий Риан Тьер разгадал ложь и в мельчайших подробностях продумал стратегию самого главного сражения в своей жизни. Готовьтесь, вас ждет водоворот захватывающих приключений, тайные знания о древних проклятиях, истинная история Темной империи, путешествие на загадочный остров морских ведьм, знакомство с самим повелителем Ада и… медленное и чувственное соблазнение.

Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
575 мин / 09:35

Рейтинг