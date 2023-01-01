WinkАудиокнигиУрок пятый: Как не запутаться в древних клятвах. Елена Звездная
Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика575 мин16+
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О книге
Никогда не разрывайте помолвку с темным лордом! Никогда! Ведь одного неосторожного взгляда будет достаточно, чтобы великий Риан Тьер разгадал ложь и в мельчайших подробностях продумал стратегию самого главного сражения в своей жизни. Готовьтесь, вас ждет водоворот захватывающих приключений, т�айные знания о древних проклятиях, истинная история Темной империи, путешествие на загадочный остров морских ведьм, знакомство с самим повелителем Ада и… медленное и чувственное соблазнение.
Урок пятый: Как не запутаться в древних клятвах слушать на видеосервисе Wink.