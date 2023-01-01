Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Александр Волков (книга, 1963) слушать онлайн
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Детская литература391 мин6+
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О книге
После гибели злой волшебницы Гингемы еe помощник, бывший столяр Урфин Джюс объявляет себя наследником еe колдовского искусства. Однажды буря заносит на его огород семена странного растения, отличающегося невероятной жизненной силой: при попытках его вырубить оно только быстрее разрастается. Джюс останавливает нашествие сорняка, высушив измельчeнные растения на противнях и сделав из них порошок. Волшебное зелье оказывается живительным, с его помощью он создает себе целую армию, состоящую из деревянных солдат, не знающих ни страха, ни усталости. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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