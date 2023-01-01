Упреждающий удар. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Неведомая опасность приближается к обитаемым мирам из центра Галактики. В некоторых местах вдруг резко возрастает активность светил, странным образом исчезают люди, случаются необъяснимые происшествия, но межзвездное сообщество пока не верит в реальность угрозы. На защиту своих миров приходится вставать немногочисленным смельчакам, таким как дактианец Сайрус Рем, смаглер Шершень и мароманны Макс Хауэр и доктор Борис Бозе. Они забыли о вражде и стали одной командой после того, как в секторе планеты Терранова столкнулись с первыми признаками надвигающейся всеобщей беды и с ее вестником, кораблем «Стальная бабочка». Чтобы узнать о противнике как можно больше, Хауэр, Рем и команда отправляются на вольную планету Эниум, главный информационный перекресток обитаемой части Галактики. Откуда им было знать, что враг следит за ними и что своим визитом они подставляют Эниум под удар?..



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