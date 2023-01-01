Управление продажами. Радмило Лукич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига представляет собой конспект практического руководства для сотрудников отдела продаж. Главная идея – совершенствование работы компании на основе повышения профессионального уровня навыков управления в сфере продаж. Автор приводит в этом своеобразном методическом пособии полный виртуальный набор реальных инструментов, каждый из которых будет незаменим при решении конкретной задачи современного бизнеса продаж. В основных главах подробно освещены прикладные аспекты деятельности отдела продаж, начиная от аудита деятельности и построения новой модели продаж и заканчивая принципами эффективного управления персоналом и коучинга руководителей.



Управление продажами слушать на видеосервисе Wink.