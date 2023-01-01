Управление поступками подчиненных. Эффективное оперативное управление. Александр Фридман
Wink
Аудиокниги
Управление поступками подчиненных. Эффективное оперативное управление. Александр Фридман

Управление поступками подчиненных. Эффективное оперативное управление. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология648 мин16+

Сюжет

Уникальный практический курс, который поможет любому руководителю освоить и успешно применять основные инструменты оперативного управления – регламентирование, делегирование, координацию, контроль и мотивацию, а также построить на их основе собственную систему управления организацией. Курс представляет собой переработанную аудиозапись одноименного авторского семинара Александра Фридмана, одного из самых популярных российских бизнес-тренеров и автора бестселлера «Вы или вас: регулярный менеджмент для рационального руководителя». К аудиозаписи прилагается файл с кратким конспектом курса. Содержание курса: Введение в эксплуатацию человека человеком. Власть как основа эффективного управления, и как ею пользоваться. Регламенты: как задать стандарты для регулярных работ, обеспечить их исполнение и не задушить компанию чрезмерной регламентацией. Делегирование. Почему порученные задания не выполняются так, как надо. Координация: организация обратной связи в процессе исполнения работы. Контроль. Почему сотрудники совершают ошибки и как их предотвратить. Выбор системы контроля в зависимости от вида работы и репутации сотрудника. Мотивация. Компоненты системы мотивации и их использование совместно с другими управленческими инструментами. Типичные управленческие ситуации: разбор удачных и неудачных управленческих решений. Результаты внедрения технологий курса: Уход от рутины и сосредоточение на более важных стратегических задачах при сохранении полного контроля над ситуацией существенн...Слушайте книгу.

Управление поступками подчиненных слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг