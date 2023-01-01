Управление поступками подчиненных. Эффективное оперативное управление. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальный практический курс, который поможет любому руководителю освоить и успешно применять основные инструменты оперативного управления – регламентирование, делегирование, координацию, контроль и мотивацию, а также построить на их основе собственную систему управления организацией. Курс представляет собой переработанную аудиозапись одноименного авторского семинара Александра Фридмана, одного из самых популярных российских бизнес-тренеров и автора бестселлера «Вы или вас: регулярный менеджмент для рационального руководителя». К аудиозаписи прилагается файл с кратким конспектом курса. Содержание курса: Введение в эксплуатацию человека человеком. Власть как основа эффективного управления, и как ею пользоваться. Регламенты: как задать стандарты для регулярных работ, обеспечить их исполнение и не задушить компанию чрезмерной регламентацией. Делегирование. Почему порученные задания не выполняются так, как надо. Координация: организация обратной связи в процессе исполнения работы. Контроль. Почему сотрудники совершают ошибки и как их предотвратить. Выбор системы контроля в зависимости от вида работы и репутации сотрудника. Мотивация. Компоненты системы мотивации и их использование совместно с другими управленческими инструментами. Типичные управленческие ситуации: разбор удачных и неудачных управленческих решений. Результаты внедрения технологий курса: Уход от рутины и сосредоточение на более важных стратегических задачах при сохранении полного контроля над ситуацией существенн...Слушайте книгу.



Управление поступками подчиненных слушать на видеосервисе Wink.