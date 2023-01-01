Управление персоналом. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какие поручения можно передоверить своим подчиненным, а какие нельзя? Как эффективно провести совещание? Как сделать, чтобы люди работали за деньги ниже средней зарплаты и с огоньком в глазах? Как разрешить производственный конфликт? Как грамотно провести аттестацию персонала? В чем тайна деловой интуиции и секрет принятия креативных решений? Как подготовить корпоративный бизнес-тренинг или семинар по командообразованию? Как создать из своих сотрудников преданную команду? системное понимание управления персоналом тренировка лидерских навыков тренировка навыков управления командой Эти и многие другие темы, о которых необходимо помнить, развивая навыки и внедряя систему эффективного руководства, рассматривает известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин.



Управление персоналом слушать на видеосервисе Wink.