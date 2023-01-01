Управление персоналом. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. В новой книге серии «Harvard Business Review: 10 лучших статей» собраны самые полезные и востребованные работы по управлению персоналом за всю историю журнала. Какова роль руководителя в успешном карьерном развитии сотрудников и формировании «синдрома неудачника»? В чем истинная мотивация большинства людей? Как наладить продуктивные рабочие отношения со своим начальством и подчиненными? В чем секрет искусства убеждения? Эти и другие вопросы управления персоналом, в которых должен разбираться каждый профессиональный руководитель, подробно рассматриваются авторами данного сборника.



Управление персоналом слушать на видеосервисе Wink.