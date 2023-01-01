Управление отделом продаж. Радмило Лукич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вам предлагается уникальная запись двухдневного открытого тренинга «Управление отделом продаж» одного из лучших бизнес-тренеров России – Радмило Лукича. Ценность данной аудиолекции в том, что в связи с внезапной кончиной автора летом 2015 года, «посетить» его тренинги можно только посредством прослушивания этого материала. Аудиотренинг создан в помощь руководителю отдела продаж. В нем разбираются следующие вопросы: принципы эффективной организации работы отдела продаж в компании построение новой модели продаж методики прогнозирования продаж работа с ключевыми клиентами материальная мотивация сотрудников роль лидера команды. Аудиотренинг предназначен для тех, кто хочет стать лучшим в своей профессии.



Управление отделом продаж слушать на видеосервисе Wink.